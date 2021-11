Poiché più persone hanno ricevuto Pixel 6 Pro negli ultimi giorni, alcuni hanno notato un problema di sfarfallio del display quando il telefono è spento. Google ha riconosciuto il problema e afferma che una soluzione arriverà con il prossimo aggiornamento.

Alcuni utenti di Pixel 6 Pro notano che tenere parzialmente premuto il pulsante di accensione quando il dispositivo è completamente spento farà apparire strisce di luce orizzontali su e giù sullo schermo da 6,7 ​​pollici.

Pixel 6/ 6Pro: Google ha già programmato un aggiornamento

Google domenica ha riconosciuto il problema della ‘luce residua del display Pixel 6 Pro’ nella sua community di assistenza. Il team Pixel afferma che questo ‘non rappresenta un problema con l’hardware del telefono’ e che verrà risolto nell”Aggiornamento software di dicembre per Pixel 6 Pro’. Quell’aggiornamento sembra che risolverà anche diversi bug poiché i device hanno già la patch di sicurezza di novembre.

Google ha riferito sul suo blog che: ‘gli utenti di Pixel 6 Pro potrebbero notare lievi problemi del display quando il dispositivo è spento e quando premono il pulsante di accensione con una leggera pressione ma non abbastanza per accenderlo. Per evitare il problema, quando l’alimentazione è spenta non ciclare il pulsante di accensione. Quando vuoi usare il telefono, tieni premuto il pulsante di accensione abbastanza a lungo per accenderlo’.

Altri telefoni Pixel attualmente supportati su Android 12 riceveranno quella patch più tardi. Fino ad allora, Google dice agli utenti di ‘non attivare il pulsante di accensione’. Questo non è un grosso problema, secondo Google, per questo non rilascerà l’aggiornamento a breve ma sta lavorando per rilasciarlo quanto prima.