PlayStation Now: solo a Novembre si potrà godere di questi giochi per PS4 e PS5

Tempi fruttiferi per il mondo dei videogiochi. Dopo l’annuncio di Microsoft in merito alla Xbox, anche Sony ha deciso di tirar fuori un nuovo elenco tutto da provare. Insomma, finalmente sono arrivati dei nuovi giochi PS4 e PS5 e si trovano nel servizio in abbonamento PlayStation Now. Ricapitolando, da oggi, 2 novembre, gli abbonati potranno giocare a Mafia: Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX e Totally Reliable Delivery Service.

PlayStation Now: tutte le novità del mese

Mafia: Definitive Edition

Iniziamo dal remake del primo capitolo della serie Mafia. Il gioco ci catapulterà bruscamente nel mondo del crimine organizzato e ci ritroveremo ad affrontare i ranghi di una famiglia mafiosa nel periodo del proibizionismo.