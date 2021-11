L’affidabile leaker di gadget tecnologici Evan Blass domenica ha pubblicato un’immagine su Twitter che mostrava un Lenovo ThinkBook Plus da 17 pollici con un secondo schermo a destra della tastiera. Lo schermo sembra essere utilizzato per disegnare o scrivere su un’immagine a colori sullo schermo principale del laptop e sembra che il computer includa una tastiera completa e un trackpad di grandi dimensioni insieme a un display molto ampio.

L’immagine mostra anche quello che sembra una penna o uno stilo da disegno, dando ulteriore credito all’idea che sia pensato per disegnare. Non c’erano ulteriori dettagli sull’immagine. Blass ha pubblicato l’immagine come parte di un thread di altre immagini trapelate.

Lenovo Thinkbook Plus: potremo saperne di più al CES 2022

Have you guys seen this yet? 17-inch ThinkBook Plus from Lenovo… pic.twitter.com/OElc5ZM3pb — Ev (@evleaks) October 31, 2021

Lenovo ha annunciato il suo ThinkBook Plus Gen 2 al CES di gennaio, che aveva un pannello E-ink da 12 pollici sul coperchio. L’azienda ha presentato il primo ThinkBook Plus al CES 2020, anche con il display E-ink integrato. Quindi questo significa che Lenovo sta abbandonando il pannello a favore di uno integrato accanto alla tastiera? Possibile, ma non sicuro. Al momento, infatti, la società non ha ancora ufficializzato la cosa e potremo saperne di più tra qualche settimana.

Non è chiaro da dove provengano le ultime immagini ThinkBook Plus, ma sembra probabile che questo potrebbe essere un oggetto che Lenovo si prepara a mostrare al CES 2022, che inizia il 5 gennaio, anche se è possibile anche un lancio festivo. Speriamo che la società non perdi tempo per annunciare nuovi prodotti e funzionalità dei suoi device mentre si prepara all’evento tecnologico tanto atteso del CES 2022.