Iliad: cosa offrono le due Giga 80 e Giga 120 a partire da 7,99 euro

Scegliere il gestore che dovrà accompagnare voi e il vostro smartphone per un futuro duraturo o breve, risulta oggi semplice. Ci sono tanti gestori che infatti mettono a disposizione del pubblico numerosi contenuti ma anche prezzi molto bassi che spesso risultano essere la vera e propria variabile che porta alla scelta di un provider piuttosto che di un altro.

Iliad è uno dei provider più scelti del momento viste le sue soluzioni mobili ma soprattutto i prezzi di cui dispone. Ricordiamo infatti che il gestore non appena arrivato in Italia scelse subito di produrre offerte con prezzi molto bassi e dei contenuti esageratamente alti. Quella filosofia è stata portata avanti nel tempo, mostrando oggi un annetto dominio per quanto riguarda le offerte con navigazione Internet inclusa. Attualmente sul sito ufficiale ci sono infatti due soluzioni che non lasciano spazio a critiche di nessun genere.

Iliad offre due soluzioni mobili da 80 e 120 giga, la seconda dispone anche della connessione 5G

State cercando l’offerta che può fare al caso vostro visto che amate avere tutto al prezzo più basso? Ecco le soluzioni permesse da Iliad, le quali rispondono al nome di Giga 80 e Giga 120.

Il meglio è dato proprio dei contenuti, visto che entrambi i casi ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili. La prima delle due offre poi 80 giga in 4G per navigare sul web, il tutto per un totale di 7,99 € al mese per sempre.

L’offerta da 120 giga in 5G invece costa solo 9,99 € al mese e sarà senza costi di attivazione per i già clienti Iliad che pagavano lo stesso prezzo con un’altra promo.