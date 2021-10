Iliad si conferma un vero e proprio operatore pigliatutto, grazie alla sua vantaggiosa ricaricabile Giga 120. La promozione continua ad essere l’occasione migliore per tutti i clienti che intendono modificare il loro piano per la telefonia mobile. Questa tariffa prevede infatti consumi illimitati per chiamate ed SMS, con l’azione di 120 Giga internet anche in 5G. Tutto ciò ha un costo di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, lo stop su iPhone e Android a questo servizio

Il successo commerciale di Iliad e di conseguenza anche della Giga 120 è dovuto principalmente proprio ai costi da ribasso in unione ai consumi quasi no limits. Tuttavia, agli abbonati che optano per il gestore francese manca ancora un servizio non di secondo piano. Il gestore francese, infatti, ancora non si è dotato di un’app ufficiale per gli smartphone di ultima generazione.

L’assenza di un’app ufficiale per Iliad rappresenta un motivo comune sia per i clienti che hanno uno smartphone Android sia per i clienti che hanno a loro disposizione un iPhone. La gestione del profilo tariffario del pubblico portato è vincolata solo ed esclusivamente al sito ufficiale dello stesso operatore.

Anche per le prossime settimane ed i prossimi mesi, nonostante i rumors possibilisti, dovrebbe essere confermata l’assenza del servizio sui principali dispositivi mobili. Rispetto al recente passato, inoltre, lo scenario è persino peggiore per gli abbonati che si servono di uno uno smartphone Android. Proprio in queste settimane dai canali del Google Play Store non scompare le app parallele che assicuravano ai clienti la possibilità di gestire il loro profilo Iliad.