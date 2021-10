Un crossover tra Fortnite e League of Legends sarà annunciato molto presto, secondo un insider affidabile per il gioco battle royale di Epic. Ci sono stati diversi voci di recente riguardo a una grande collaborazione che era all’orizzonte. Se questa perdita è vera, troveremo presto una skin di Jinx in Fortnite mentre Epic e Riot collaborano a un importante crossover di videogiochi.

Secondo ShiinaBR, uno dei più fidati dataminer di Fortnite, la skin di Fortnite Jinx sarà rivelata e rilasciata la prossima settimana in concomitanza con il lancio del nuovo spettacolo animato Netflix di Riot Games, Arcane, che si svolge nella sempre popolare League di Legends mondo di Runeterra.

Fortnite, tra poco in arrivo la skin di Naruto

La notizia di ShiinaBR non sembra essere una scoperta fatta nei file PC del gioco; probabilmente, l’insider lo ha sentito da una fonte di cui si fida. Inoltre, non è chiaro se questa perdita sia correlata a una rivelazione di skin precedentemente presa in giro che coinvolge lo streamer di Twitch The Grefg.

Dovremo aspettare per saperne di più, anche se con Arcane in anteprima su Netflix il 6 novembre, non dovrebbe passare molto tempo se la perdita è accurata. Nel frattempo, gli utenti potranno presto divertirsi a giocare al battle royale di Epic nei panni di Naruto.

La società di sviluppo dietro Fortnite non ha ancora rivelato dettagli ufficiali riguardo la collaborazione con Riot, ma siamo sicuri che ne sapremo molto di più prima dell’arrivo della nuova serie animata Arcane su Netflix. La serie si svolgerà nel mondo di Runeterra, cioè il mondo su cui è basato il noto gioco League of Legends. Potremo anche vedere più di una skin in arrivo su Fortnite.