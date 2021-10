Activision Blizzard ha acquisito Digital Legends, uno sviluppatore di giochi per dispositivi mobile. Digital Legends si trova a Barcellona, ​​in Spagna. Il team sta attualmente lavorando a un nuovo gioco Call of Duty mobile insieme a Beenox, Activision Shanghai e un nuovo team interno chiamato Solid State.

‘Questo è un incredibile team di professionisti dello sviluppo di Digital Legends e non potremmo essere più entusiasti di dar loro il benvenuto nel team Activision’, ha affermato Rob Kostich, presidente di Activision.

Call of Duty Mobile potrebbe evolvere il suo mondo

Ogni studio di sviluppo di giochi sotto l’ala editoriale di Activision sta attualmente lavorando a qualcosa nell’universo di Call of Duty. Il titolo premium di quest’anno è Call of Duty: Vanguard, uno sparatutto sulla seconda guerra mondiale guidato da Sledgehammer Games in uscita a breve.

‘Diventare parte della famiglia Activision è un momento entusiasmante per noi di Digital Legends’, ha affermato Xavier Carrillo-Costa, CEO e fondatore di Digital Legends. ‘L’aggiunta del nostro team con anni di esperienza in titoli mobile di alta qualità per dispositivi mobili composto da veterani del settore e talenti emergenti non farà che rafforzare il crescente pool di talenti mobili di Activision.’

Negli Stati Uniti stanno crescendo sempre più giochi premium per dispositivi mobile, poiché titoli come Call of Duty: Mobile e PUBG Mobile continuano ad espandersi e vengono annunciati altri giochi per dispositivi mobili. A seconda di come andrà questo nuovo titolo mobile Call of Duty senza nome, esso potrebbe unirsi ai ranghi dei migliori giochi Android disponibili.