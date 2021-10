Con il recente aumento prezzi su diversi prodotti di consumo tra cui generi alimentari, carburanti, energia elettrica e metano, molte famiglie stanno facendo dei tagli drastici per arrivare a fine mese. Prima però, leggi questo articolo. Forse potresti non dover rinunciare a internet! Combatti la crisi grazie alla fantastica iniziativa di Fastweb ed Eni Gas e Luce: “Insieme paghi meno“. Ecco tutti i dettagli e le opzioni che garantiscono un risparmio annuo di circa 140 euro.

Fastweb: con Eni Gas e Luce puoi risparmiare fino a 140 euro l’anno su internet casa

Non è un sogno! Grazie all’iniziativa “Insieme paghi meno” promossa da Fastweb ed Eni Gas e Luce, puoi risparmiare fino a 140 euro l’anno sulle fatture di internet casa con Fibra o ADSL.

Come? Scopriamolo insieme con l’offerta low cost di Fastweb Casa Light, per internet fisso a casa, ed Eni Gas e Luce, per energia elettrica e metano. Un connubio davvero vincente che vi farà risparmiare tanti soldi senza rinunciare alla velocità di connessione e a prezzi davvero incredibili per luce e gas.

Casa Light + Eni Gas e Luce

Purtroppo, tutti in questo periodo siamo costretti a stringere la cinghia, nessuno escluso. Con l’ultimo aumento prezzi sono molte le famiglie che si trovano in seria difficoltà. Questo però non toglie che possano comunque godere di un pacchetto super goloso per avere internet a casa insieme a una tariffa di luce e gas davvero competitiva.

Ma c’è di più, grazie alla partnership tra Fastweb ed Eni Gas e Luce, abbinando una soluzione Luce e Gas, solo Luce o solo Gas alla tariffa internet casa potrete risparmiare fino a 144 euro l’anno.

Infatti, l’offerta Fastweb Casa Light, già in promo costa al mese 24,95 euro, anziché 27,95 euro, e include:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; attivazione della linea completamente gratuita;

della linea completamente gratuita; modem FASTGate per connettere tutti i dispositivi della casa fissi e mobili;

per connettere tutti i dispositivi della casa fissi e mobili; 3 mesi di Discovery+ gratis.

Abbinando una soluzione proposta da Eni Gas e Luce si avrà accesso a uno sconto ulteriore che abbasserà notevolmente la tariffa mensile: