Insieme al lancio dello smartphone Huawei Nova 9 in Europa la scorsa settimana, il gigante della tecnologia cinese ha anche introdotto la sua ultima interfaccia utente personalizzata EMUI 12 come prossimo importante aggiornamento per i suoi smartphone.

Oggi, l’azienda ha condiviso l’elenco degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento EMUI 12, a partire dalla prima metà del prossimo anno. Si prevede che inizi il beta testing per la serie di punta Mate e la serie di device P nei prossimi giorni o settimane.

EMUI 12 arriverà presto su questi device

Questa skin personalizzata per Android significa che Huawei mantiene EMUI per i suoi smartphone lanciati al di fuori della Cina. Nel suo paese d’origine, l’azienda utilizza il proprio HarmonyOS per i suoi dispositivi e non si limita ai soli smartphone.

La EMUI 12 appena annunciata è dotata di un’interfaccia utente aggiornata e tonnellate di personalizzazioni. Ora ha un’interfaccia più pulita, minimalista e realistica che utilizza tre colori: bianco, nero e blu.

L’elenco degli smartphone Huawei che riceveranno il nuovo aggiornamento comprende:

Mate 40 Pro

P40 Pro+

P40 Pro

P40

Mate Xs

Mate 30 Pro

Mate 30

P30 Pro

P30

Mate 20 Pro

Mate 20 RS

Mate 20 X 5G

Mate 20 X

Mate 20

P20 Pro

P20

Mate 10 Porsche Design

Mate 10 Pro

Nova 7

nova 7 SE

nova 7i

nova 5T

Nova 4

Nova 4e

Y9 Prime 2019

Y9s

Y8p

Huawei ha anche introdotto Device+, una funzionalità che consente una facile collaborazione tra i dispositivi Huawei, inclusa la collaborazione multischermo, l’esecuzione di chiamate, l’invio di messaggi, la visualizzazione di foto e altro ancora.

L’EMUI 12 offre prestazioni migliorate, tempi di risposta migliori e avvii fluidi delle app, oltre a funzionalità di sicurezza migliorate.