Apparentemente, il Galaxy S21 FE è ancora in fase di arrivo. Secondo le ultime notizie di SamMobile, il dispositivo è ancora molto atteso e la società si sta preparando per rilasciarlo, anche se potrebbe arrivare più tardi del previsto, il che potrebbe influire sul lancio del Galaxy S22.

SamMobile afferma che il Galaxy S21 FE potrebbe essere lanciato a gennaio, il che significa che salterà le festività natalizie, un momento cruciale per le aziende per promuovere e vendere i loro migliori device Android.

Galaxy S22: il device è molto atteso

Gennaio, però, dovrebbe essere il periodo in cui era previsto il rilascio della nuova serie Galaxy S22, il che probabilmente non avverrà. Invece di seguire la serie Galaxy S21 con un lancio a gennaio, Samsung potrebbe quindi ritardare la serie S22 a febbraio per dare all’S21 FE un po’ di respiro.

Il leaker Ice Universe ha anche suggerito che il Galaxy S21 FE potrebbe arrivare insieme alla serie S22. Tuttavia, da allora quel tweet è stato cancellato, suggerendo che potrebbe non essere effettivamente così.

La situazione con l’S21 FE è stata interessante, con fughe di notizie e voci che hanno suggerito che vedremo il device sul mercato a breve. Data la carenza di semiconduttori, secondo quanto riferito Samsung ha riscontrato problemi di produzione con il dispositivo, mettendo in discussione il suo lancio.

Naturalmente, fino a quando Samsung non darà la parola, dovremmo prendere tutto con le pinze. Tuttavia, dati questi ritardi e problemi di produzione, Samsung farebbe meglio a cancellare il Galaxy S21 FE e lanciare la sua prossima serie di punta a gennaio (o anche a dicembre), soprattutto perché la serie S22 è probabilmente dietro l’angolo con quello che potrebbero essere cambiamenti molto allettanti.