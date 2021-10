Nelle scorse ore TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha annunciato la nascita dell’offerta Magnifica, che grazie alla tecnologia TIM TS+ porta nelle case una connettività in fibra ottica più stabile e potente e un servizio di assistenza dedicato.

Il nuovo annuncio arriva dopo quello di un paio di giorni fa riguardante l’upgrade da FTTC a FTTH e la sentenza che ha confermato la condanna di TIM a rimborsare i clienti per la fatturazione a 28 giorni. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova offerta.

Tim lancia la nuova offerta Magnifica

TIM Magnifica si basa su collegamenti ultra-broadband in fibra ottica FTTH, su rete XGS-PON. L’operatore parla di una velocità superiore di dieci volte rispetto a quella attualmente consentita dalla rete GPON, acronimo di Gigabit Passive Optical Networks. In dettaglio, TIM Magnifica prevede una connessione con velocità fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload. La tecnologia TIM TS+ sfrutta il Wi-Fi 6 abbinata alla certificazione dei tecnici TIM, all’ottimizzazione del segnale e al servizio Safe Web Plus esteso anche a tutte le SIM della famiglia.

L’offerta è comprensiva del nuovo modem 10 Gbps con otto antenne integrate. Contestualmente, vengono lanciati i nuovi profili Executive e Premium, che permettono di arricchire l’offerta con diversi livelli di prestazioni e servizi aggiuntivi. A questo, come detto, si aggiunge un’assistenza dedicata con accesso prioritario al Servizio Clienti 187 (TIM Prima Classe) e nei negozi TIM. Inoltre, con TIM Quality Care, in caso di insoddisfazione per l’assistenza ricevuta, il cliente potrà richiedere un bonus in bolletta.

Nella prima fase di sperimentazione l’offerta TIM Magnifica avrà disponibilità limitata, sarà infatti attivabile solo nelle città di Milano, Torino, Trento, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cagliari, Taranto e Brindisi. Ecco le parole di Stefano Seragusa, Chief Revenue, Infomation & Media Officer di Tim: “Grazie alla soluzione tecnologica TS+ nasce la nuova fibra di TIM, fino a 10 volte più veloce, potente, stabile e sicura, semplicemente Magnifica. Siamo certi che con questa offerta esclusiva andremo a soddisfare la crescente domanda, accelerando al tempo stesso la digitalizzazione del Paese“.