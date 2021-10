Iliad: cosa offre la Giga 120 per soli 9,99 euro al mese per sempre

Durante questi ultimi anni soprattutto, molti gestori erano arrivati in Italia tentando la fortuna e provando a imporre il proprio ritmo. Purtroppo in pochi ci sono riusciti, dovendo soccombere sotto i colpi delle aziende già presenti sul territorio da diverso tempo. Iliad è una di quelle realtà che invece è riuscita nel suo intento: battere la concorrenza e imporre un ritmo basato sulle offerte low cost.

Le promozioni di questo gestore proveniente dalla Francia sono diventate infatti la prima valida alternativa quando un utente ha bisogno di un cambio gestore. È capitato infatti in più frangenti che Iliad riuscisse a battere colossi del calibro di Tim o Vodafone, soprattutto grazie ai prezzi delle sue promozioni mobili. Sul sito ufficiale adesso c’è la migliore offerta dell’azienda, la quale arriva in pianta stabile regalando agli utenti qualcosa di straordinario.

Iliad: queste due offerte sono ancora disponibili sul sito ufficiale con tutto incluso

Ricordiamo al pubblico che scegliere Iliad significa risparmiare ed avere tutte le migliori soluzioni al tempo stesso sul proprio smartphone. Il gestore ha infatti scelto di regalare la connessione 5G in una delle sue due offerte attualmente disponibili.

La prima metti a disposizione 80 giga in 4G per la navigazione web, con minuti ed SMS senza limiti verso tutti ad un prezzo di 7,99 € al mese. La seconda offerta invece è nettamente la migliore sul mercato, con 120 giga in 5G per la navigazione e con tutto senza limiti per soli 9,99 € al mese per sempre. Questa promo è disponibile anche per i già clienti che pagano tale cifra per un’altra promo di Iliad, ma questa volta senza costi di attivazione.