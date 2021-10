tim-scopriamo-se-con-le-sue-tariffe-di-telefonia-mobile-batte-vodafone

La guerra tra provider sembra non finire mai. Ognuno cerca sempre il modo per fare le scarpe al proprio concorrente inserendo promozioni, tariffe od offerte sempre più golose e accattivanti. È questo il caso di TIM. L’operatore telefonico nazionale non solo vanta tanta esperienza e una rete incredibile, ma anche promozioni che farebbero gola a tutti abbinando soluzioni davvero fantastiche alle sue offerte. Scopriamo insieme se con le sue tariffe di telefonia mobile è in grado di battere Vodafone.

TIM: con la soluzione Unica fa concorrenza a Vodafone

Partiamo subito con una delle iniziative più curiose e vincenti nella compagine della telefonia fissa e mobile italiana. Si chiama TIM Unica ed è l’opportunità che TIM offre, a chi ha attivato una sua offerta di rete fissa, per abbinare una SIM mobile con minuti, SMS e Giga in 5G illimitati.

Questa opzione trasforma i Giga della tariffa TIM Super Fix in illimitati. Il costo mensile è di 11,99 euro a cui si aggiungono 25 euro una tantum per la SIM con inclusi 20 euro di traffico. Niente male davvero, ma anche Vodafone non è da meno, anzi, potrebbe anche rivelarsi più allettante.

Infatti, Vodafone Family+ è la soluzione da abbinare a una sua offerta di linea fissa che offre minuti, SMS e Giga in 5G illimitati. Il prezzo di questo bundle è davvero incredibile. A soli 9,99 euro al mese si ha tutto incluso abbinato all’offerta di rete fissa. A questo bisogna aggiungere 6,99 euro una tantum per i costi di attivazione.

Ovviamente, l’offerta Vodafone risulta al momento quella vincente, ma tutto dipende dal costo del piano casa attivabile con questa. TIM si propone con una tariffa a 29,99 euro al mese dove sono inclusi i contenuti di TIMVISION e quindi DAZN, Dinsey+ e tanto altro.

Invece, Vodafone Family Plan Netflix Edition a 44,90 euro offre internet illimitato con rete fissa in Fibra, 1 SIM 5G con minuti, SMS e Giga illimitati e Vodafone TV compreso il servizio di streaming on demand di Netflix.