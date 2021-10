OnePlus sta lanciando un aggiornamento per la serie OnePlus 8 e OnePlus 8T. L’aggiornamento è disponibile su tutti e tre i dispositivi e porta la patch di sicurezza di ottobre, correzioni di bug e una nuova app di Google, tra gli altri.

L’aggiornamento è in arrivo su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro come OxygenOS 11.0.9.9 mentre OnePlus 8T lo riceverà come OxygenOS 11.0.10.10/11.0.11.11 a seconda della regione. Il registro delle modifiche è praticamente lo stesso su tutta la linea.

OnePlus 8 e 8T: scaricate il nuovo update sul vostro smartphone

Sono stati aggiunti i file di Google, così puoi trovare i file più velocemente con la ricerca e la navigazione semplice. Nell’aggiornamento è inclusa la patch di sicurezza Android aggiornata al 2021.10 ed è stata migliorata la stabilità del sistema e sono stati risolti i problemi noti.

L’aggiunta dell’app Files by Google serve per il passaggio di OnePlus alle app di Google invece di utilizzare le proprie. I telefoni OnePlus, a partire da OnePlus Nord rilasciato lo scorso anno, ora sono dotati di app Google Phone, Messages e Duo preinstallate come app predefinite per chiamate, messaggi e videochiamate. Ora, sembra che stiano passando all’app di gestione file di Google.

OnePlus afferma che l’aggiornamento viene distribuito in modo incrementale agli utenti nella regione dell’UE ora e che quelli in India e Nord America seguiranno poco dopo. Nel frattempo, la società è impegnata con il OnePlus 9RT, che sembra sia (al momento) un esclusiva per la Cina. Il device economico vanta un processore Snapdragon 888 ed un display con frequenza di aggiornamento a 120Hz.