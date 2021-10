I possessori di Samsung Galaxy S21 in Corea del Sud stanno ricevendo la 3rd One UI 4 beta, secondo un post della community sul forum di Samsung. L’aggiornamento sembra ospitare una serie di correzioni di bug che dovrebbero rendere la beta più stabile mentre Samsung finalizza il suo software.

Il registro delle modifiche afferma che l’aggiornamento si basa sulla versione AOSP finale di Google per Android 12, il che significa che potremmo essere vicini alla versione finale di One UI 4.

Android 12 è quasi pronto: preparate i vostri device

In particolare, è stato risolto un problema per cui solo alcuni menu erano parzialmente non tradotti ed anche il comando vocale per utilizzare la fotocamera è stato migliorato. Sono stati risolti anche i problemi relativi alla tastiera, alle chiamate/sms su altri dispositivi ed un problema con Bixby che non si attivava dalla schermata di blocco. Sebbene non sia elencato, un utente su SamMobile nota che Samsung ha apportato alcune modifiche all’app Meteo, con nuove animazioni e senza più annunci.

Una UI 4 Beta 3 arriva subito dopo che Google ha rilasciato la versione stabile di Android 12 sui vecchi smartphone Pixel, portando funzionalità ‘esclusive di Pixel’ come Material You. Google afferma che Android 12 dovrebbe essere distribuito su alcuni dei migliori telefoni Android di OEM come Samsung entro la fine dell’anno.

Anche se il terzo aggiornamento beta sembra essere disponibile in Corea, non dovrebbe volerci molto per raggiungere altre regioni in cui la beta è attiva, inclusi gli Stati Uniti. Al momento solo i modelli Galaxy S21 sono idonei per la beta.