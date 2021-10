Le immagini live di Beats Fit Pro stanno attualmente facendo il giro online, confermando le precedenti speculazioni sui prossimi auricolari TWS. L’evento speciale Unleashed, conclusosi di recente, è stato allietato dai nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. A parte questo, il colosso tecnologico con sede a Cupertino ha svelato nuove opzioni di colore per HomePod mini insieme agli AirPods 3.

Il colosso della tecnologia ha anche svelato nuovi piani per Apple Music Voice. Come se ciò non bastasse, Apple sembra che si stia preparando a togliere presto le vele da un altro prodotto. Se i rapporti precedenti sono qualcosa da seguire, Apple svelerà presto Beats Fit Pro. Un nuovo rapporto suggerisce che gli auricolari potrebbero diventare ufficiali il 1 novembre. Inoltre, i prossimi accessori audio sono stati soggetti a più perdite.

Beats Fit Pro potrebbe essere rivelate a breve

All’inizio di questa settimana, 9to5Mac ha condiviso alcuni rendering trapelati di Beats Fit Pro. Ora, MySmartPrice ha messo le mani sulle immagini live di Beats Fit Pro. La pubblicazione cita un informatore che preferisce rimanere anonimo. Sembra che Beats Fit Pro avrà una sorprendente somiglianza con i Beats Studio Buds. Apple ha presentato i Beats Studio Buds all’inizio di quest’anno.

Inoltre, le immagini dal vivo suggeriscono che il Beats Fit Pro avrà estremità che garantiscono una vestibilità più confortevole. A parte questo, gli auricolari sembrano sfoggiare un design in-ear. Nel suo precedente rapporto, 9to5Mac ha suggerito che Beats Fit Pro supporterà ANC (Active Noise Cancellation). Inoltre, gli auricolari includeranno il chip H1 di Apple in modo che possano accoppiarsi istantaneamente con altri dispositivi Apple.