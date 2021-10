Il noto produttore cinese Xiaomi si appresta a svelare i suoi nuovi smartphone della serie Redmi Note. Nello specifico, tramite alcuni teaser ufficiali l’azienda terrà un evento di presentazione ufficiale il prossimo 28 ottobre durante il quale saranno presentati i nuovi smartphone Redmi Note 11.

I nuovi smartphone del noto produttore cinese saranno molto presto annunciati in veste ufficiale per il mercato cinese. Come già accennato, si tratta dei nuovi Redmi Note 11 e saranno presentati ufficialmente durante un evento che si terrà il prossimo 28 ottobre. Oltre a questo, le immagini teaser ufficiali ci hanno anche rivelato parte dell’aspetto estetico dei nuovi smartphone.

In particolare, i nuovi device avranno un frame laterale dai bordi squadrati e che ricordano in un certo senso il design degli ultimi iPhone 13. Sul frame troviamo poi il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e un sensore a infrarossi. La parte frontale sarà invece occupata da un piccolo foro centrale per la fotocamera, mentre sul retro sono poi collocate tre fotocamere.

Per il momento non sappiamo con esattezza quanti smartphone della serie saranno annunciati. Tuttavia, secondo i rumors e le indiscrezioni verranno presentati almeno due device, ovvero Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro. Il primo di questi avrà come processore il SoC MediaTek Dimensity 810, avrà un display LCD da 120Hz e la ricarica rapida da 33W. Il secondo, invece, avrà a bordo il processore MediaTek Dimensity 920, un display OLED da 120Hz e la ricarica rapida da 120W.