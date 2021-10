Continuano le polemiche su Green Pass e vaccini anti Covid-19. C’è chi sostiene che il tampone deve essere pagato da chi non vuole vaccinarsi e chi invece vorrebbe fosse gratuito come il vaccino. Qualcosa però potrebbe mettere pace a questa diatriba o comunque evitare il fastidioso test per scoprire se si ha il Coronavirus. È in fase sperimentale, ma già si parla di una accuratezza del 73,5%. Ecco la nuova alternativa al tampone: un’app che con un colpo di tosse riconosce un contagio da Covid-19.

Covid-19: VoiceMed One è la nuova app che rileva un contagio

Si chiama VoiceMed One la nuova app digitale che rileva un contagio da Covid-19. Come riesce ad eseguire uno screening del Coronavirus? Attraverso un colpo di tosse e la rielaborazione dei dati che dura all’incirca 2 minuti.

Ad averla realizzata è la startup VoiceMed al lavoro da tempo nella realizzazione di soluzioni in grado di riconoscere da remoto le malattie respiratorie allo stadio iniziale così che possano essere prese e curate per tempo. La sperimentazione clinica di questa nuova app test Covid-19 è incorso proprio nell’ASL di Torino dove si sono registrati dati davvero interessanti:

“Con una accuratezza del 73,5%, una possibile futura alternativa al tampone rapido, meno invasiva, più economica e altamente scalabile“.

The COVID-19 pandemic has cast a new light on the necessity of addressing health inequalities across the globe. In VoiceMed we are actively contributing to the mission of empowering everyone, everywhere to be able to know their wellbeing!https://t.co/TvScER3UKC — VoiceMed (@voicemed_io) June 9, 2021

Come funziona VoiceMed One

Vediamo ora nello specifico come funziona VoiceMed One, l’app in grado di riconoscere in 2 minuti un contagio da Covid-19. A spiegarcelo sono proprio gli esperti della startup:

“Tramite una web app intuitiva e accessibile da telefono o computer, si registra un colpo di tosse e in poco meno di 2 minuti è possibile sapere se si è positivi o negativi al Covid-19. Inoltre, il costo medio di un test VoiceMed per il Covid-19 è di circa 1 euro l’uno, il che permetterebbe di far risparmiare milioni di euro a strutture pubbliche e private“.

Sarà molto utile se verrà pronta prima che arrivi l’influenza così da poter riconoscere in modo veloce ed economico un raffreddore dal Covid-19.