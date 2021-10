Il noto operatore telefonico WindTre ha deciso di continuare a proporre a tutti i suoi nuovi clienti una interessante offerta mobile appartenente alla serie Go. Nello specifico, stiamo parlando della promo denominata WindTre GO 101 Star+ Easy Pay, con la quale si potranno utilizzare ben 101 GB ad un costo di 7,99 euro al mese.

WindTre: ancora disponibile la promo denominata WindTre GO 101 Star+ Easy Pay

A partire dallo scorso 5 luglio 2021, l’operatore telefonico arancione ha presentato ufficialmente l’offerta mobile denominata WindTre GO 101 Star+ Easy Pay e ora, stando a quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb, ha deciso di continuare a renderla disponibile. Nello specifico, con questa promozione gli utenti potranno utilizzare 101 GB di traffico dati con connettività 4G+ e non solo. Sono infatti inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.

Il costo mensile per poter usufruire di questa offerta mobile è di 7,99 euro al mese. Il metodo di pagamento per pagare la promo è quello automatico di Easy Pay, con cui si può pagare tramite diversi metodi, come la carta di credito, le carte prepagate o le carte di debito. L’offerta in questione sarà attivabile dagli utenti che effettueranno la portabilità da operatori telefonici come iliad, FastWeb, PosteMobile, CoopVoce e altri Operatori Virtuali, ad esclusione però di esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Spusu e Very Mobile.

Vi ricordiamo infine che con l’offerta WindTre GO 101 Star+ Easy Pay sono anche inclusi diversi servizi, come la segreteria telefonica e il servizio Ti Ho Cercato.