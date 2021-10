TIM: ecco le nuove super offerte che sfidano Iliad e altri MVNO

Continua la guerra all'ultimo cliente. Senza esclusione di colpi ogni operatore telefonico cerca, attraverso offerte in puro stile operator attack, di accalappiarsi sempre nuovi clienti strappandoli alla concorrenza. È questo il caso di TIM che, grazie ai suoi super poteri, per ottobre ha svelato le sue nuove offerte che sfidano Iliad e altri MVNO. Davvero incredibili per contenuto e prezzi, inferiori ai 10 euro, farebbero gola a chiunque. Scopriamo insieme quali sono e come attivarle.