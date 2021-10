whatsapp-tutto-pronto-per-far-concorrenza-a-facebook-e-instagram

Per accorciare il divario con Telegram, WhatsApp è disposta a tutto. Infatti sembra sia pronta anche a far concorrenza a Facebook e Instagram. Cosa bolle in pentola nell’app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo? Scopriamolo insieme e cerchiamo di capire come, in futuro, questo aggiornamento cambierà notevolmente il nostro modo di utilizzare l’applicazione. Siete pronti alla rivoluzione?

Sembra manchi poco tempo a che l’aggiornamento Community arriverà su WhatsApp trasformandola in un vero e proprio social network. Ormai ci siamo già abituati alle stories in puro stile Instagram, ma questa volta sarà tutto diverso.

L’idea è quella di rendere WhatsApp non più la solita app di messaggistica istantanea, ma un vero e proprio social network. Questo comporta un nuovo modo di fruire delle chat. Infatti Community rivoluzionerà il nostro modo di interagire con i gruppi. Un po’ come siamo abituati a vedere su Telegram.

Gli amministratori non solo potranno inviare messaggi per aggiornare la loro, per l’appunto, community, ma potranno anche realizzare sottogruppi che permetteranno ad alcuni utenti di messaggiare in una sorta di chat privata.

Insomma, WhatsApp si sta aggiornando in maniera sostanziale e non vediamo l’ora che tutte le nuove features arrivino finalmente sui nostri dispositivi. Ovviamente tutte queste modifiche comportano anche dei sacrifici.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG

This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021