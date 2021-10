Squid Game è la serie tv prodotta da Netflix che nell’ultimo periodo ha generato un boom di visualizzazioni clamoroso. In pochissimo tempo è balzata in testa alla classifica della top 10 delle serie più viste sulla piattaforma streaming.

Squid Game: le nuove challenge sono già virali

Per chi non conoscesse ancora la serie, vi spieghiamo brevemente di cosa si tratta, ovviamente evitando spoiler. “Un gruppo di 456 persone, tutte con gravi problemi economici, accetta di partecipare ad una serie di giochi per bambini con in palio 45,6 miliardi di won. Chi perde però, non viene solo eliminato dalla competizione, ma viene ucciso.”

Uno di questi giochi ha ispirato la nuova challenge che sta spopolando tra i ragazzi, su Youtube, Instagram e Tik Tok. In pratica non si fa altro che ricreare una sorta di biscotto con al centro una sagoma. Quello che bisogna fare è togliere le parti in eccesso senza però rompere la sagoma.

Questo prodotto tipico ha il nome di dalgona, ed in Corea è più famoso che mai. C’è gente che, pur di avere uno di questi dolci, è disposta ad aspettare 6 o anche 7 ore in fila.