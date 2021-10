Netflix sta vivendo un momento d’oro nel mondo dello streaming on demand. Ogni serie TV, la più strana e impensabile, sta raccogliendo parecchi consensi da parte di pubblico e critica. Addirittura, dopo l’enorme successo ottenuto in così poco tempo, si sta già parlando di Squid Game 2. Secondo alcune dichiarazioni è in arrivo la seconda stagione. Scopriamo insieme cosa ha detto il regista Hwang Dong-hyuk proprio in merito a un possibile sequel di questa serie TV sudcoreana in lingua originale.

Squid Game 2: la seconda stagione potrebbe essere già in cantiere

Dopo avervi parlato ampiamente della nuova serie TV sudcoreana Squid Game, ora ci troviamo già ad affermare che la seconda stagione potrebbe essere in cantiere. Tra le Top Ten in ben 90 Paesi di tutto il mondo, questo titolo è diventato un vero fenomeno, anche social.

Nonostante avesse più volte detto che l’impegno profuso per produrre la prima stagione di Squid Game è stato tale da rendere impensabile un seguito, il finale aperto lascia spazio a una seconda stagione:

“Con la scelta di Gi-hun volevo dare un messaggio: non dovresti essere trascinato dal flusso competitivo della società, ma dovresti iniziare a pensare a chi ha creato l’intero sistema. E se c’è qualche possibilità di cambiarlo devi voltarti e affrontarlo“.

È questa la morale dei 9 episodi che compongono la tanto apprezzata SquidGgame. E bisogna ammetterlo, se dovesse esservi un seguito, siamo certi farà sold out come per la prima. Molti particolari curati, una trama mai scontata e personaggi davvero studiati nei minimi dettagli.

Il regista, in occasione di un’intervista che ha rilasciato a Entertainment Weekly, non è mancato di fornire particolari su una possibile seconda stagione di Squid Game. Ecco quali potrebbero essere gli elementi della futura trama:

“La storia dell’ufficiale di polizia e la storia di suo fratello, Front Man. Se alla fine farò una seconda stagione, mi piacerebbe esplorare quella trama. Cosa è successo tra i due fratelli? Anche approfondire la storia di quel reclutatore in tuta che fa il gioco di ddakji con Gi-hun e gli dà la carta nel primo episodio. Infine, Gi-hun mentre torna indietro a esplorare di più i suoi piani per affrontare le persone che hanno progettato i giochi“.