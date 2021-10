L’operatore telefonico WindTre ha da poco lanciato una nuova campagna promozionale tramite la sua app ufficiale. In particolare, viene offerta agli utenti la possibilità di attivare la promozione denominata WindTre Junior+ Easy Pay su una seconda SIM aggiuntiva. Ecco i dettagli.

WindTre, arriva l’offerta denominata WindTre Junior+ Easy Pay, ecco di che si tratta

Il noto operatore telefonico arancione ha dunque avviato da pochi giorni la sua nuova campagna promozionale, ovvero dal 6 al prossimo 22 ottobre. Come già accennato, gli utenti WindTre vedranno comparire all’interno della propria app una notifica che li inviterà ad attivare una nuova offerta.

Si tratta dell’offerta denominata WindTre Junior+ Easy Pay e quest’ultima sarà attivabile su una seconda SIM aggiuntiva che si acquisterà. Con la nuova promo gli utenti avranno a disposizione 60 GB di traffico dati per navigare con connettività 4.5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Per averla, il costo sarà sarà 8,99 euro al mese, ma è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione anche alcuni servizi, tra i quali l’ascolto della segreteria telefonica e il servizio Ti Ho Cercato.

Vi ricordiamo comunque che per questo mese l’operatore telefonico WindTre sta continuando a proporre diverse offerte dedicate ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità da altri operatori. Tra queste offerte, ci sono ad esempio le offerte WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition e la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, entrambe con un costo mensile di soli 7,99 euro.