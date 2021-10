Le novità commerciali per gli utenti di TIM non riguardano soltanto le offerte dedicate alla tv streaming. Nel corso di queste ultime settimane, infatti, il provider non ha trascurato le iniziative per la telefonia mobile e fissa. In primo luogo, gli utenti avranno ancora modo di attivare il nuovo bonus internet.

Per gli abbonati di TIM è previsto ancora uno sconto di 500 euro per coloro che presentano una certificazione ISEE con condizione economica uguale o inferiore al valore di 20mila euro. Il bonus internet del gestore italiano è legato alle tariffe per la Fibra ottica.

TIM, ancora presente in listino il bonus internet

Ancora una volta, TIM conferma la sua strategia per il bonus internet, una strategia molto vicina a quella di WindTre e Vodafone. Il valore di 500 euro per i clienti sarà disponibile attraverso un duplice sconto. Una prima parte del bonus sarà valida come riduzione sulla tariffa per la Fibra ottica, una seconda parte sarà invece un’agevolazione per l’acquisto di un dispositivo mobile.

La promozione di telefonia fissa prevista da TIM con il bonus internet ha un costo mensile di 19,90 euro ogni trenta giorni. I clienti che scelgono questa promozione potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti e connessione internet di ultima generazione con le velocità della Fibra ottica.

Per il tablet, invece, il vantaggio che TIM garantisce ai clienti è l’acquisto di un Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a costo da vero e proprio ribasso. Il device sarà disponibile a 29,99 euro invece di 329,99 euro. Lo sconto ufficiale sul listino è di 300 euro.