Samsung terrà un secondo Galaxy Unpacked 2021. Il colosso ha annunciato la data nella quale si svolgerà l’evento pur non fornendo anticipazioni riguardo quelle che saranno le novità in arrivo.

Il 20 ottobre Samsung terrà un evento online durante il quale svelerà al suo pubblico delle novità ancora sconosciute. La notizia resa nota dalla stessa azienda attraverso un breve video condiviso su YouTube non porta con sé alcun riferimento a quelli che saranno i dispositivi lanciati in questa occasione ma sono state già avanzate alcune ipotesi che smentiscono quanto recentemente trapelato in merito all’arrivo di uno degli smartphone più attesi.

Secondo SamMobile, infatti, Samsung potrebbe sfruttare questo secondo Galaxy Unpacked 2021 per procedere con la presentazione del suo Samsung Galaxy S21 FE. Il colosso, inoltre, potrebbe svelare le nuove colorazioni del suo Galaxy Z Flip 3. Il pieghevole a conchiglia molto probabilmente sarà disponibile in nuove varianti, le colorazioni previste sono: il giallo, il bianco, il rosa, il blu e il grigio.

Il Samsung Galaxy S21 Fan Edition è atteso da mesi ormai e soltanto pochi giorni fa le indiscrezioni riguardanti il suo arrivo sul mercato avevano affermato che, per via della carenza di chip, il colosso avrebbe potuto posticiparne il lancio al prossimo anno. A giustificare il ritardo vi sarebbe la necessità di affrontare la mancanza di componenti e quindi i problemi riguardanti la crescente domanda di smartphone pieghevoli. La richiesta dei due pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 e la poca disponibilità di chip sarebbe motivo per il quale Samsung avrebbe anche deciso di non lanciare alcun Galaxy Note quest’anno.