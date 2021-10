All’inizio di quest’anno, Netflix aveva ufficialmente rivelato il suo piano per entrare nel mercato dei giochi, con il lancio di titoli basati sulla sua popolare serie. Ora, sembra che un’altra serie amata, Squid Game, potrebbe entrare nel suo elenco di giochi.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Minyoung Kim, vicepresidente della piattaforma di streaming video online per i contenuti dell’Asia Pacifico, ha parlato della possibilità di trasformare la serie di grande successo in un videogioco. Al momento, anche la seconda stagione della serie sudcoreana è in trattative per iniziare. L’alto funzionario di Netflix ha confermato che la società sta ‘esaminando’ la possibilità.

Netflix: Squid Game sta ricevendo un enorme successo

La notizia della trasformazione della serie in un videogioco arriva mentre lo spettacolo ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo. Minyoung Kim ha anche aggiunto di aver ricevuto richieste per portare la serie in un formato di videogiochi. Ha aggiunto che ‘Abbiamo ricevuto un volume travolgente ma felice di richieste dall’organizzazione, dal dipartimento dei prodotti di consumo, dal gruppo di gioco, dagli altri nostri team internazionali’.

In particolare, il dirigente ha anche confermato che il team sta esaminando la creazione di una tabella di marcia anche per le sue future iniziative, affermando che ‘Il ruolo del mio team è quello di esaminare davvero tutte queste opportunità insieme, per creare quella tabella di marcia per l’IP di Squid Game’.

Inoltre, Minyoung Kim credeva nell’obiettivo di aumentare l’affinità degli spettatori verso i propri contenuti aggiungendo: ‘Stiamo esaminando più aree diverse – dai giochi, ai prodotti di consumo e altri – per capire davvero cosa possiamo portare al nostro pubblico per aumentare la loro affinità con i nostri contenuti e dare loro più gioia rimanendo fedeli al mondo che il nostro creatore ha costruito’.