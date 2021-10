Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente per il mercato indiano un nuovo smartphone targato Vivo appartenente però alla fascia entry-level del mercato mobile. In particolare, si tratta del nuovo Vivo Y20T, il quale si caratterizza per la presenza del processore Snapdragon 662 ed ha un prezzo di circa 177 euro al cambio attuale.

Vivo presenta in veste ufficiale in India il nuovo entry-level Vivo Y20T

Il noto produttore cinese Vivo ha da poco aggiunto un nuovo smartphone al suo catalogo per il mercato indiano. Come già accennato, stiamo parlando del nuovo Vivo Y20T, un dispositivo che assomiglia sotto molti aspetti al suo predecessore Vivo Y20. L’aspetto estetico è infatti pressoché lo stesso. Troviamo infatti sempre lo stesso display IPS LCD con una diagonale da 6.51 pollici in risoluzione HD+ con un notch a goccia centrale e sul retro abbiamo sempre tre fotocamere poste a semaforo sulla scocca.

Restano invariate anche altre caratteristiche tecniche. Tra queste, ci sono la batteria con una capienza da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W, la radio FM, il jack audio per le cuffie e il sistema operativo Android 11 con interfaccia utente FuntouchOS 11.1. Quello che però cambia è il processore sotto alla scocca. Il nuovo Vivo Y20T, infatti, p è alimentato dal processore Snapdragon 662 con 3 o 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Sul suo predecessore era invece presente il SoC Snapdragon 460.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato in precedenza, il nuovo entry-level a marchio Vivo sarà distribuito ufficialmente per il mercato indiano nelle colorazioni Obsidian Black e Purist Purple ad un prezzo di circa 177 euro.