Prodotti ritirati: ennesimo alimento contenente ossido di etilene, ecco qual è

Preparatevi, perché quelli che vedrete qui di seguito sono solo alcuni dei prodotti ritirati nell’ultimo periodo.

Nutricia richiama Fortifit Muscoli e Ossa : lotti: MU383 – MU384 – MU384 – MU385, data di scadenza: 17-02-2023, presenza di ossido di etilene nell’integratore alimentare;

Prodotti ritirati: l’indagato stavolta è RefluMed

Oltre questi in elenco, è spuntato l’ennesimo integratore non a norma e attualmente riportato sul sito internet della catena dei supermercati Esselunga, alla voce “Allerte e richiami”. Il richiamo coinvolge RefluMed, confezioni da 10 e 20 stickpack, distribuito dall’azienda Named srl, con sede in Via Lega Lombarda, 33, 20855 Lesmo, in provincia di Monza e della Brianza in Lombardia, per la “presenza di ossido di etilene e 2-cloroetanolo in uno degli ingredienti utilizzati nella formulazione. ”