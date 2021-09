Prodotti ritirati: la storia si ripete, spunta un nuovo prodotto alimentare cancerogeno

Dopo l’allarme sui prodotti del colosso dell’industria dolciaria Mars Italia, ma anche sui gelati Nuii (nei quali si nascondeva l’etilene), ora spunta un nuovo avviso. Sembra che la corsa contro il cancerogeno sia ancora lunga, e lo dimostra il fatto che da pochissimo è uscito alla scoperto uno dei tanti nuovi prodotti ritirati. Di quale prodotto stiamo parlando? Questo lo scoprirete nel paragrafo qui di seguito.

Prodotti ritirati: allarme rosso nel reparto salumeria

La ragione che si nasconde dietro al ritiro è scritta accanto alla voce “Motivi del richiamo”. Si legge quindi “Rischio microbiologico per presenza Listeria monocytogenes“. Inutile dire che chi lo ha già comprato, è pregato di non consumarlo. Di quale prodotto stiamo parlando? Si tratta di una Porchetta di Ariccia IGP, del marchio FA.LU.CIOLI srl, venduto in modalità affettata. L’avviso è ufficiale, in quanto giunto dallo stesso Ministero della Salute.