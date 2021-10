Secondo alcune voci e indiscrezioni pare che il debutto di Iliad con la sua prima offerta di rete fissa sia in arrivo. Anzi, molto vicino! Una serie di elementi, riportati in un interessante articolo del noto quotidiano nazionale La Repubblica, indicano che i tempi per l’operatore telefonico francese sono maturi per lanciare sul mercato la sua proposta con la fibra. Scopriamo insieme tutti i dettagli e vediamo quale potrebbe essere il mese designato.

Iliad: a novembre il debutto della prima offerta di rete fissa

Pare sia novembre il mese designato per il debutto di Iliad con la sua prima offerta di rete fissa. Una serie di eventi concatenati porterebbero a questa ipotesi. Il primo indizio è stata la sospensione del titolo in borsa, anche se non è stato pronunciato l’annuncio tanto sperato.

Il secondo indizio ce lo ha fornito FibraClik comunicando che tra i partner di FiberCop è comparso anche il logo di Iliad insieme a TIM – ovviamente – e a Fastweb. Un chiaro segnale che l’operatore francese è ormai agli sgoccioli e presto dovrà debuttare con la sua prima offerta di rete fissa.

Il terzo elemento è la quasi certezza con cui il quotidiano la Repubblica ha affermato che Iliad uscirà con la sua proposta di rete fissa a novembre 2021. Tanto che “Gubitosi con Kena e Vodafone con Ho.mobile sono pronti a rispondere“. Inoltre nell’articolo si legge che “la forte concorrenza potrebbe portare a nuovi consolidamenti“.

Insomma, Iliad con le sue offerte di rete mobile ha seminato il panico tra gli operatori. Quando l’operatore è approdato in Italia gli altri provider hanno dovuto attivare contromisure in extremis, visto l’enorme successo. Ora però si pensa vorranno più essere presi alla sprovvista.

Di conseguenza tutti prevedono forti cali e offerte di rete fissa davvero golose nei prossimi mesi. Il consumatore attento sta sulla soglia, pronto a sfruttare la promozione migliore anche per il lungo tempo.