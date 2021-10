OnePlus farà ciò che fanno molte aziende: rilasciare lo stesso modello con differenze minime e nomi diversi. L’azienda vuole ‘rafforzare’ la sua gamma con il rilascio di OnePlus 9RT, che diventerà una versione leggermente modificata di OnePlus 9. In effetti, lo smartphone assomiglia a OnePlus 9 Pro.

Nonostante lo stato della piattaforma di punta, l’installazione di Snapdragon 888 in OnePlus 9R T sarà una delle decisioni controverse nel nuovo prodotto poichè sembra che il chip si surriscaldi troppo.

OnePlus 9RT potrebbe sorprendere i fan con nuove funzionalità

Rendendosi conto che è necessario fare qualcosa al riguardo, l’azienda promette un potente raffreddamento nel OnePlus 9RT che può dissipare il calore su un’area di 19.067,44 mm². È il sistema di raffreddamento a liquido più efficiente di qualsiasi dispositivo OnePlus ed è paragonabile ai sistemi di raffreddamento presenti nei tablet.

Il sistema di raffreddamento OnePlus 9RT dovrebbe includere una camera di vapore e offrire più strati di grafene. Anche la struttura in metallo contribuirà alla dissipazione del calore. Se tutto ciò consentirà alla fine un buon raffreddamento del chip lo scopriremo solo dai risultati dei test sugli smartphone.

Ricordiamo che OnePlus 9RT sarà presentato in anteprima il 13 ottobre. Lo smartphone offrirà un display AMOLED da 120 Hz, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 256 GB di memoria UFS 3.1, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 65 W e un sensore Sony IMX766 da 50 MP sul retro come sensore principale. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per vedere se la società ha incluso anche qualche novità particolare.