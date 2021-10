Dalla Cina arriva la notizia del lancio dal parte di una delle aziende che fanno parte del gruppo che fa capo a Xiaomi di un nuovo smartwatch chiamato Mibro Lite e che può contare su una serie di interessanti caratteristiche ad un prezzo competitivo.

Così come apprendiamo, Mibro Lite è disponibile su Aliexpress, ove può essere acquistato al prezzo di 65,67 euro, entrando così di fatto nella fascia economica del settore smartwatch. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Xiaomi lancia un nuovo smartwatch a 66 euro

Dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici con cornici ridotte e protezione garantita da un vetro 2,5D, lo smartwatch può contare su una cassa da 43 mm (spessa 9,8 mm) resistente alla polvere e all’acqua (ha una certificazione IP68), su un design curato e su e un peso complessivo di 48 grammi.

Non mancano le feature che ci si aspetta di trovare su device di questo genere, come un sensore per il calcolo della frequenza cardiaca (24 ore su 24 e 7 giorni su 7), la capacità di calcolare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e valutare la qualità del sonno, 15 modalità sportive, la possibilità di essere utilizzato anche come otturatore remoto della fotocamera e per riprodurre musica memorizzata localmente.

Mibro Lite è dotato di una batteria da 230 mAh (che, a dire del produttore, è in grado di garantire fino a 8 giorni di utilizzo con una carica completa) ed è compatibile con i dispositivi basati su Android e iOS (con i quali potrà interagire attraverso l’app Mibro). Purtroppo al momento non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione a livello internazionale attraverso i “normali” canali di vendita.