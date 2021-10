la-casa-di-carta-5-utenti-in-panico-dopo-le-ultime-anticipazioni

Dopo le ultime anticipazioni sulla seconda parte de La Casa di Carta 5, gli utenti sono caduti nel panico più profondo. Cosa succederà agli utlimi superstiti, forse ancora per poco, della banda? La situazione, se sembrava complicata durante il corso dei primi cinque episodi, ora è davvero al collasso. Ogni decisione potrebbe avere ripercussioni su ognuno dei protagonisti. A rivelare quanto saranno difficili gli atti finali di questa serie TV Netflix è un ultimo video da poco pubblicato.

La Casa di Carta 5: la situazione si fa sempre più difficile

Sono un crescendo di ansia e adrenalina i nuovi episodi disponibili dal 3 settembre 2021 sul catalogo Netflix. La Casa di Carta 5 (attenzione spoiler) ha rinnovato il suo successo e ha saputo tenere incollati allo schermo i suoi fan. Tanta azione, ma anche scene drammatiche e commoventi per le quali abbiamo dovuto dire addio a uno dei personaggi più amati, Tokyo.

Este es el comienzo del final. Parte 5, Vol. 1 ya está disponible.

This is the beginning of the end. Part 5, Vol. 1 is now streaming.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/p0qk6dK0Vf — La Casa de Papel (@lacasadepapel) September 3, 2021

Ora però chi ha resistito agli attacchi dell’esercito, grazie anche al sacrificio di Tokyo, dovrà affrontare il momento più duro e buio di tutta l’operazione. Netflix ha introdotto il tema con un video. Si tratta di una clip esclusiva che arriva direttamente dai nuovi episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2:

“L’oro è l’ostaggio più importante di questa rapina. Guarda una clip esclusiva dal volume 2, in arrivo il 3 dicembre“.

Ovviamente il contenuto ha gettato nel panico tutti i fan della serie TV. Il Professore è ancora scomparso e pare non si abbiano più notizie di lui da diverso tempo. Tanto che il restante della banda deve ritrovarsi e decidere cosa fare dell’oro fuso fino a quel momento.

La Casa di Carta 5 Volume 2 sembra voler giocare sulla psicologia dei personaggi, guidandoci in una realtà fatta di ragionamenti e fiducia che, a nostro avviso, sembra mancare. Proprio come si evince dalla nuovissima clip pubblicata da Netflix per ingolosirci alla visione degli ultimi 5 episodi in arrivo il prossimo 3 dicembre.