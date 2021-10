Per chi è già cliente di Vodafone è disponibile una bella sorpresa. Da pochi giorni, infatti, l’operatore telefonico sta offrendo la possibilità di attivare una nuova offerta denominata Vodafone Infinito Special Edition con tutto quanto pressoché illimitato a partire da un costo non troppo elevato di 10 euro al mese. Vediamo qui di seguito di cosa si tratta.

I clienti di Vodafone potranno attivare la promo Vodafone Infinito Special Edition con tutto illimitato

Come già accennato, il noto operatore telefonico rosso ha deciso di fare una bella sorpresa ai suoi già clienti. Questi ultimi potranno infatti attivare sulla propria scheda SIM l’offerta mobile denominata Vodafone Infinito Special Edition.

Nello specifico, con questa nuova offerta i clienti dell’operatore telefonico potranno utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti, 10 minuti di chiamate internazionali verso i paesi dell’UE, SMS illimitati verso tutti e giga pressoché illimitati per navigare in internet, con anche l’abilitazione alla nuova connettività 5G. Oltre a questo, rispetto alle altre promo si potrà navigare con una velocità massima di 10 Mbps.

Tra i clienti che potranno attivare la nuova offerta, ci sono coloro che possiedono sia un’offerta di rete fissa sia un’offerta di rete mobile. Vi ricordiamo che si tratta di un’offerta personalizzata, quindi con un prezzo variabile e che parte da 10 euro al mese. Gli utenti interessati dovranno tuttavia pagare un costo di attivazione di 1 euro per poterla avere e, in questo caso, non è prevista la possibilità di usufruire del mese di prova gratuito per mezzo del servizio denominato Vodafone Open.