I prezzi attivati dal volantino Trony sono assolutamente imperdibili, gli utenti sono ben felici di avere la possibilità di godere di alcuni dei migliori sconti in circolazione, senza mai dover sottostare a limitazioni territoriali di alcun tipo.

Avete capito bene, per una volta la campagna promozionale risulta essere disponibile sull’intero territorio nazionale (ma non sul sito). Avendo natura di SottoCosto, ad ogni modo, ricordiamo essere le scorte estremamente limitate, ed in particolare potrebbero terminare molto prima del previsto; per questo motivo il consiglio è di aprire le pagine del volantino sul sito ufficiale, per conoscere da vicino ogni singolo sconto, e recarvi in negozio il prima possibile.

Trony: ecco le offerte del volantino

Gli smartphone in promozione da Trony sono davvero moltissimi, e toccano anche modelli di fascia assolutamente elevata, se non veri e propri top di gamma da non perdere. Tra questi annoveriamo Apple iPhone 12 Pro, disponibile all’acquisto a 999 euro, passando poi per Galaxy S21 5G a 699 euro e Oppo Find X3 Neo a 569 euro.

Molto buone le riduzioni applicate anche alla fascia leggermente più bassa della stessa categoria merceologica, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare Vivo Y72 a 279 euro, Oppo Find X3 Lite a 349 euro, Oppo A15 a 129 euro, Vivo Y21 a 159 euro, Oppo A74 a 219 euro, Galaxy S20 FE a 399 euro, galaxy A12 a 169 euro, Xiaomi Redmi 9a a 99 euro o Motorola Moto G20 a 149 euro.

Tutti i prodotti sono raccolti nelle pagine del volantino, elencate sul sito ufficiale.