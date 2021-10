Solitamente i problemi di rete avvengono tra gli operatori telefonici. E noi ne sappiamo qualcosa dato che in questi ultimi mesi si sono intensificati mandando su tutte le furie i loro clienti. Ma chi l’avrebbe mai detto che anche i social network si sarebbero trovati in una situazione di stallo e completamente offline? È successo proprio qualche giorno fa quando, dopo 7 ore di inattività, finalmente le app del Gruppo Facebook si sono riprese. Un errore clamoroso ha portato in down totale Facebook insieme a Instagram e a WhatsApp.

Facebook: offline e completamente inutilizzabile insieme a Instagram e WhatsApp

Le tre piattaforme proprietà di Mark Zuckerberg non se la sono passata bene lunedì 4 ottobre e nemmeno lui visto che il giochetto gli è costato circa 6 miliardi di dollari. In pratica Facebook, Instagram e WhatsApp dalle 17:00 circa sono diventate inutilizzabili.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Nessuna connessione ai server per queste tre applicazioni e gli utenti tutti tagliati fuori impossibilitati a comunicare. La spina di Facebook, così come quella di Instagram e WhatsApp è rimasta staccata per circa 7 ore. Il down di rete più lungo della storia. Il tutto si è lentamente risolto a partire dalla mezzanotte.

We’re now back and running at 100%. 💚 Thank you to everyone around the world today for your patience while our teams worked diligently to restore WhatsApp. We truly appreciate you and continue to be humbled by how much people and organizations rely on our app every day. 💚 — WhatsApp (@WhatsApp) October 5, 2021

Ma cosa ha causato questo improvviso down? Lo ha spiegato il vicepresidente delle infrastrutture di Facebook, Santosh Janardhan che, in un post, ha dichiarato:

“Questa interruzione del traffico di rete ha avuto un effetto a cascata sul modo in cui comunicano i nostri centri dati, bloccando i nostri servizi“.

In pratica, e con parole semplici e chiare, ad aver creato questo problema è stata una modifica alla configurazione dei router che gestiscono il traffico di rete nei data center del Gruppo Facebook. Alla dichiarazione di Janardhan si è aggiunta anche quella di John Graham-Cumming, chief technology officer di Cloudflare:

“Il problema interno che si è verificato in Facebook è stato l’equivalente del rimuovere i numeri di telefono degli utenti dai loro nomi in rubrica, rendendo impossibile chiamarsi“.