Il volantino Bennet del mese di Ottobre 2021, propone al consumatore enormi possibilità di acquisto e di risparmio, grazie appunto ad una lunghissima serie di occasioni dai prezzi sempre più bassi e convenienti, senza apporre limitazioni particolari.

Avete capito bene, la campagna promozionale corrente risulta essere attiva ovunque sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale. Per poter godere dei prezzi effettivamente indicati nell’articolo, sarà necessario recarsi personalmente in negozio, non altrove. Il Tasso Zero, indipendentemente da tutto ciò, può essere richiesto al solo superamento dei 199 euro di spesa effettivi, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Bennet: scoperti i nuovi prezzi speciali

I prodotti in promozione da Bennet vanno effettivamente a toccare svariate categorie merceologiche, ma come al solito vogliamo focalizzare l’attenzione sul mondo della telefonia mobile. In questo caso il prodotto che maggiormente ha attirato il nostro interesse è l’Apple iPhone 12, un modello recentemente surclassato dall’iPhone 13, con il quale comunque si possono ancora raggiungere prestazioni veramente incredibili, spendendo 649 euro. La variante in vendita prevede garanzia di 24 mesi, no brand e 128GB di memoria interna.

Dopo aver scelto lo smartphone, l’occhio cade irrimediabilmente sulle Apple AirPods, l’accessorio perfetto per espandere l’ecosistema dell’azienda di Cupertino, senza spendere troppo, data la richiesta attuale infatti di soli 99 euro.

Naturalmente all’interno del volantino Bennet si possono scovare anche altre occasioni ugualmente interessanti, per questo motivo raccomandiamo caldamente di aprire il prima possibile le pagine che potete trovare online sul sito.