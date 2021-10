Utenti in panico ieri dalle 17:00 a causa di un down totale di WhatsApp, Facebook e Instagram che è durato all’incirca 7 ore. Una situazione che ha creato non pochi disagi a chi utilizza le app del Gruppo Facebook con una certa frequenza. Un esperto ha rivelato il perché di questo disagio in un’intervista pubblicata sul New York Times. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo episodio che è costato a Mark Zuckerberg circa 6 miliardi di dollari.

Cerchiamo subito di capire perché le app di Facebook, Instagram e WhatsApp dalle 17:00 circa (ora italiana) sono cadute in un down di rete. Una spiegazione l’ha fornita John Graham-Cumming, chief technology officer di Cloudflare, una società di infrastrutture web. L’articolo, ripreso da il Sole 24 Ore, è stato pubblicato sul New York Times. Ecco cosa ha dichiarato l’esperto:

“Il problema interno che si è verificato in Facebook è stato l’equivalente del rimuovere i numeri di telefono degli utenti dai loro nomi in rubrica, rendendo impossibile chiamarsi“.

Non sono mancati, non come avviene per i down di rete degli operatori telefonici, comunicati ufficiali da parte delle app del Gruppo Facebook. In un tweet sul suo profilo ufficiale Facebook, citando anche i disagi avuti su WhatsApp e Instagram, ha scritto:

“Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi“.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Ironicamente anche Chiara Ferragni ha twittato una reazione a questi problemi di connessione di WhatsApp, Facebook e Instagram. Una serie di foto ironiche hanno evidenziato la loro simpatica dipendenza – anche economica – dai social network.

Anche lo staff di WhatsApp, dall’account ufficiale di Twitter, ha fatto sapere del loro dispiacere in merito alla situazione complicata: “Siamo a conoscenza del fatto che al momento alcune persone stanno riscontrando problemi con WhatsApp. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità e invieremo un aggiornamento qui il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza“.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021