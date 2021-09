Ancora un down di rete per ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone. Problemi di connessione per alcuni cliente rimasti senza internet. Questi disservizi stanno diventando sempre più frequenti. Il recente episodio è avvenuto qualche giorno fa nel nord Italia dove diversi utenti hanno segnalato l’impossibilità di utilizzare il loro device per telefonare e navigare. Scopriamo insieme cosa è successo e come affrontare simili difficoltà.

Down di rete: ho Mobile lascia a piedi diversi clienti

Erano le 14:00 circa quando diversi clienti ho. Mobile si sono trovati senza connessione da un momento all’altro. Un pesante down di rete ha reso loro impossibile qualsiasi operazione con il proprio smartphone o dispositivo mobile. Il disservizio è durato alcune ore per poi risolversi immediatamente.

Secondo alcune voci non confermate, il down di rete sarebbe stato causato da un blackout generale a uno dei ripetitori dislocato vicino a Bergamo, nota città del nord Italia. Resta comunque il fatto che diversi utenti non hanno potuto svolgere le attività programmate perché isolati da tutto.

Quale soluzione attuare contro i problemi di connessione

Purtroppo i down di rete non dipendo da noi o dal nostro dispositivo. Sono disservizi causati da guasti o aggiornamenti necessari che un operatore deve affrontare. A volte inaspettati, mentre altri programmati.

Tuttavia una soluzione da attuare contro questi down di rete c’è e non è nemmeno difficile da mettere in pratica. La cosa indispensabile è che in famiglia non tutti sottoscrivano un piano mobile e dati con lo stesso operatore. Attenzione però perché spesso gli operatori virtuali hanno problemi perché a sua volta è l’operatore telefonico a cui si appoggiano ad avere problemi.

Quindi, in questo caso, non sarebbe saggio che alcuni della famiglia avessero ho. Mobile, mentre altri Vodafone. Per risolvere potenziali disagi di down di rete è quindi necessario che almeno un componente sottoscriva un offerta con un altro provider facendo attenzione, se è un MVNO, a quale reti si allaccia.

Recentemente anche TIM ha avuto una caduta che ha lasciato molti suoi clienti senza connessione.