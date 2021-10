Qualche giorno fa vi avevamo parlato in un precedente articolo di alcune rimodulazioni previste ad ottobre per le offerte mobile di alcuni utenti Vodafone. Nonostante questo, sembra che non sia finita qui. A partire dal prossimo mese di novembre, infatti, sono previsti ulteriori aumenti per alcune offerte di rete fissa.

In arrivo nuovi aumenti per alcune offerte di rete fissa per alcuni utenti di Vodafone

A settembre il noto operatore telefonico rosso ha comunicato in fattura ad alcuni utenti l’arrivo di nuovi aumenti alle offerte di rete fissa. In particolare, si tratterà di un aumento dall’importo di 1,99 euro e sarà addebitato a partire dal prossimo 27 novembre 2021.

Oltre a questo, stando a quanto riportato riportato sito web di Mondomobileweb, Vodafone ha inoltre deciso di introdurre anche degli ulteriori aumenti per quanto riguarda le spese di spedizione della fattura. In questo caso, l’importo sarà di 0,61 euro in più al mese. L’operatore telefonico ha giustificato quest’ultimo aumento con “l’obiettivo di impegnarsi a ridurre l’impatto ambientale“.

Per il momento, comunque, non si conosce con esattezza le offerte di rete fissa che saranno coinvolte da questi aumenti. Come già anticipato in un nostro precedente articolo, poi, vi ricordiamo che l’operatore telefonico rosso ha in serbo degli aumenti riguardanti anche alcune offerte di rete mobile. Anche in questo caso, gli utenti vedranno aumentare il prezzo di 1,99 euro al mese e sempre a partire dal prossimo mese di novembre.

Tutti gli utenti interessanti da questi aumenti e che non vorranno più rimanere con l’operatore, potranno comunque esercitare il proprio diritto di recesso.