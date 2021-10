Apple ha già aggiornato iPhone, iPad e Apple Watch ma stiamo ancora aspettando un aggiornamento per la gamma Mac. Ci sono state molte voci su un MacBook Pro completamente ridisegnato in uscita questo autunno.

L’affidabile Mark Gurman di Bloomberg ha riferito nella sua newsletter Power On che un MacBook Pro con alimentazione M1X arriverà ‘nel prossimo mese’. Apple ha in genere tenuto eventi incentrati sul Mac a ottobre o all’inizio di novembre; i primi Mac basati su M1 sono stati annunciati all’inizio di novembre dello scorso anno.

Apple sta preparando un nuovo evento per i suoi prodotti

Gurman prevede che ci saranno due varianti M1X, entrambi processori a 10 core con otto core ad alte prestazioni e due core di efficienza. La differenza tra i due chip è nel reparto grafico: Apple potrebbe offrire un M1X con 16 o 32 core grafici. Per quanto riguarda gli altri Mac di Apple, Gurman afferma che l’azienda sta lavorando su un chip ad alte prestazioni per un futuro Mac Pro e un M2 per MacBook Air, iMac e modelli MacBook Pro di fascia bassa.

Per tutto l’anno sono circolate voci sulla prossima revisione del MacBook Pro di Apple; il primo modello M1 da 13 pollici che è stato rilasciato lo scorso autunno era essenzialmente identico a quello che ha sostituito, a parte l’Apple Silicon all’interno. Il MacBook Pro da 16 pollici di Apple non è stato aggiornato da quando è stato rilasciato alla fine del 2019, quindi l’intera gamma dovrebbe essere aggiornata.

I potenziali cambiamenti includono nuovi modelli da 14 e 16 pollici con un case ridisegnato che includerà più porte HDMI e uno slot per schede SD. Potrebbe anche riportare una porta di ricarica in stile MagSafe e Apple dovrebbe eliminare la Touch Bar, che è stata introdotta per la prima volta con il modello revisionato di MacBook Pro 2016.