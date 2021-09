Se stai utilizzando un dispositivo Wear OS 2 realizzato da Mobvoi, Fossil o Michael Kors, presto otterrai nuove funzionalità sul tuo smartwatch. Il primo che è stato annunciato da Google è per YouTube Music e con l’aggiornamento sarai in grado di salvare musica sul tuo dispositivo indossabile e ascoltare musica offline. L’unica opzione obbligatoria è che devi essere un abbonato a YouTube Music Premium.

I dispositivi Wear OS 2 che riceveranno questo aggiornamento comprende qualsiasi smartwatch Gen 6 di Fossil o Michael Kors, TicWatch E3, TicWatch Pro 3 (Cellular/LTE) o TicWatch Pro 3 GPS. Se possiedi uno di questi dispositivi, potresti voler diventare un abbonato a YouTube Premium se non lo sei ancora. Potrai scaricare i brani dall’app sul tuo smartwatch e poi ascoltarli sugli auricolari o sulle cuffie anche se lo smartphone connesso non è presente.

Wear OS 2: YouTube Music ha aggiornato la sua app

Tuttavia, se si dispone di un dispositivo Wear OS 2 non prodotto da Mobvoi, Fossil o Michael Kors, è necessario attendere un periodo non specificato entro la fine dell’anno. La nuova versione di YouTube Music che gira su questa piattaforma sarà alla fine disponibile per più dispositivi con ‘l’ultima versione di Wear OS 2’ entro la fine dell’anno. Non esiste una settimana o un mese specifico, ma dal momento che abbiamo solo 3 mesi rimasti nel 2021, dovrebbe essere presto.

L’app di streaming musicale sul tuo dispositivo indossabile include sezioni come Download, Consigliati e Libreria. Sarai in grado di scaricare elementi come I tuoi Mi piace, Scopri musica e persino un Mixtape offline. L’app mostra anche suggerimenti per la playlist. Sarai in grado di impostare nelle Impostazioni quante canzoni puoi memorizzare sul tuo smartwatch. Poiché stai lavorando su un immobile più piccolo, non tutte le funzionalità possono essere trovate nella versione indossabile.