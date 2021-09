netflix-come-accedere-in-italia-al-download-gratis-dei-videogiochi

Finalmente ci siamo, dopo tanta attesa dal 28 settembre è disponibile una grande novità su Netflix per gli abbonati. Dedicata agli amanti del gaming promette di rivoluzionare e completare l’utilizzo del servizio di streaming on demand oltre a future novità. Scopriamo come accedere in Italia al download gratis dei videogiochi. Per ora i titoli disponibili non sono tantissimi, ma forse riescono a soddisfare le esigenze e i gusti un po’ di tutti.

Netflix: ecco i videogiochi disponibili al download

Come anticipato non sono molti i videogiochi disponibili al download gratuito su Netflix. Inoltre solo gli utenti Android potranno scaricarli accedendo gratis dall’app del colosso dello streaming on demand. Ma quali sono i titoli?

Si tratta di cinque videogame legati alla realtà Netflix. Ecco quali sono: Stranger Things 1984, Stranger Things 3 The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops. Ovviamente il download è completamente gratuito dato che l’utente paga già l’abbonamento al servizio. La speranza è che la società non cambi politica e, una volta implementata la sezione gaming, decida di introdurre un abbonamento aggiuntivo.

Netflix 🤝 videogiochi. Da oggi potete mettervi alla prova con i nostri giochi direttamente dalla nostra app per Android. Ah, siamo solo all’inizio e abbiamo ancora tanto lavoro da fare ma preparatevi all’arrivo di tanti altri titoli in futuro. 🕹 pic.twitter.com/1IvpkKizma — Netflix Italia (@NetflixIT) September 28, 2021

Come accedere e scaricare gratuitamente i videogiochi

Vediamo ora come qualsiasi utente abbonato al servizio può scaricare gratuitamente i cinque videogiochi disponibili al download. Per prima cosa occorre avere installato l’app di Netflix per Android. Se è già disponibile sul vostro dispositivo allora è necessario aggiornarla all’ultima versione.

In questo modo comparirà un menù dedicato specificatamente ai videogiochi da dove è possibile scaricare le app incluse con l’abbonamento. Una volta installato il gioco interessato non vi resta che divertirvi e scoprire se Netflix ha fatto un buon lavoro oppure se ci sono margini di miglioramento.

L’idea di Netflix è quella di realizzare un’area dove ogni utente iscritto e abbonato al servizio può trovare app gratuite, senza pubblicità, e giochi di qualità. Tutto completamente gratis da installare sui propri dispositivi. L’obbiettivo è quello di completare il servizio proposto fornendo un pacchetto completo che fidelizza l’utente.

Chissà se in futuro non sarà solo La Casa di Carta a rendere memorabile Netflix, ma anche ciò che di innovativo è capace di introdurre nella routine di tutti i giorni.