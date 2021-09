Il volantino MediaWorld del periodo attuale nasconde al proprio interno occasioni veramente incredibile, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti speciali, i quali prevedono un risparmio notevole su ogni acquisto.

La spesa da MediaWorld pare essere ai minimi termini anche sul sito ufficiale, sebbene comunque sia previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, del valore massimo di 10 euro, da aggiungere al listino mostrato effettivamente a schermo. Non manca, ovviamente, il solito Tasso Zero, la rateizzazione senza interessi che prevede il pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

MediaWorld: quante occasioni speciali nel volantino

Il volantino MediaWorld rivela piacevolissime sorprese per tutti gli utenti che vogliono accedere ai migliori sconti in circolazione, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile. Grazie alla campagna promozionale Mega Sconti, infatti, l’accesso è garantito a soluzioni del calibro di Apple iPhone 12 Pro, disponibile a 1129 euro, passando anche per Motorola Razr a 699 euro, oppure l’incredibile Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il top di gamma in assoluto, il cui prezzo si aggira attorno ai 1023 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte più economiche, in particolar modo segnaliamo la possibilità di accedere a soluzioni del calibro di Apple iPhone XR a 495 euro, Oppo Find X3 Lite, il cui prezzo si aggira attorno ai 374 euro, oppure Oppo A94 a 295 euro, Samsung Galaxy A32 a 259 euro, xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro, per finire con Galaxy A22 o Galaxy A52s, entrambi disponibili rispettivamente a 197 e 445 euro.

Per ogni altra informazione in merito, collegatevi subito al sito ufficiale.