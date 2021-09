Nel corso di un evento online Amazon ha presentato nella serata di qualche giorno fa, Echo Show 15, il nuovo dispositivo della famiglia Echo Show pensato per aiutare l’organizzazione della vita quotidiana delle famiglie.

La possibilità di personalizzare la home page con le informazioni più utili per le proprie necessità è uno dei punti di forza di questo Echo Show 15, di cui scopriamo senza indugi le caratteristiche.

Amazon: ecco il nuovo Echo Show 15

Il nuovo membro della famiglia Echo Show si distingue da quanto presentato finora per le grandi dimensioni del proprio schermo. Abbiamo infatti un pannello da 15,6 pollici con la possibilità di fissaggio a parete o su un ripiano grazie all’apposito supporto, in orizzontale o in verticale, per soddisfare al meglio le necessità di ognuno. Amazon Echo Show 15 è dotato del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge, accompagnato da un motore di inferenza di apprendimento automatico, con architettura quad core scalabile.

L’architettura del processore è stata sviluppata su misura da Amazon per consentire il funzionamento degli algoritmi di computer vision, senza dunque che sia necessario passare per il cloud. In questo modo l’elaborazione delle immagini avverrà direttamente sul dispositivo, per garantire la privacy e la riservatezza degli utenti. La funzione Visual ID permette ad Alexa di riconoscere l’utente davanti allo schermo, mostrandogli le informazioni personalizzate, salutandolo e visualizzando le note lasciate dagli altri utenti della casa. L’enorme schermo da 15.6 pollici riunisce in un’unica schermata tutte le informazioni necessarie alla famiglia. Ogni immagine utilizzata per creare i profili Visual ID sarà memorizzata solo sul dispositivo e potrà essere cancellata in qualsiasi momento dall’utente stesso.

Uno dei widget più interessanti è quello dedicato alla casa intelligente, per controllare e gestire i vari dispositivi con un semplice tocco. Potrete quindi seguire una serie TV e la telecamera d’ingresso, per avere sempre tutto sotto controllo. Echo Show 15 è perfetto anche per le videochiamate verso i propri cari lontani, utilizzando la telecamera integrata nella cornice, che può essere disattivata con un tasto meccanico posto sul frame laterale. Amazon Echo Show 15 sarà presto disponibile al prezzo di 249,99 euro. È già possibile registrarsi e ricevere una notifica quando il dispositivo sarà acquistabile, utilizzando questo link. La base di supporto e gli accessori per il montaggio a parete andranno acquistati a parte.