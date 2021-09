WindTre sfida l’agguerrita concorrenza di Iliad anche nei mesi autunnali. Il gestore arancione, anche in vista del prossimo mese di Ottobre, rilancia la sua azione commerciale attraverso una serie di iniziative low cost molto vantaggiose. I clienti che scelgono di attivare una SIM con WindTre potranno ad esempio optare per la Go Unlimited Star+ come loro ricaricabile di riferimento.

WindTre sfida Iliad: questa la migliore tariffa con Giga no limits

La WindTre Go Unlimited Star+ si presenta in questi giorni come la vera e grande alternativa alla promozione Giga 120 di Iliad. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile potranno attivare un pacchetto con consumi senza limiti al netto anche di un costo inferiore rispetto ad Iliad

Il ticket garantito dalla Go Unlimited Star+ di WindTre prevede Giga illimitati per navigare in internet. A loro volta gli utenti potranno anche beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e SMS infiniti. Il prezzo previsto per il rinnovo è da vero ribasso: solo 7,99 euro ogni mese.

I clienti dell’operatore arancione anche andranno ad attivare tale ricaricabile avranno infine un vantaggio extra. WindTre infatti propone anche un costo bloccato nel primo semestre. Ciò significa che nei primi sei mesi di abbonamento non saranno possibili rimodulazioni sui costi.

Tutti coloro che sono interessati a questa proposta di WindTre dovranno aggiungere, al costo mensile per il rinnovo, solo una quota extra dal valore di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Altra condizione necessaria è la portabilità del proprio numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad.