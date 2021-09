Le challenge vanno ancora di moda anche se non mettono in pericolo la vita di chi le pratica, come succede su TikTok? Pare proprio di sì. A rivelare il suo grande successo sono proprio i numeri relativi a visualizzazioni e like che sta realizzando McDonald’s. Le sue challenge, realizzate in collaborazione con GialloZafferano, sono pazzesche e piacciono ai followers. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché questa catena di fast food trasforma in oro tutto ciò che tocca.

McDonald’s: le McChickenChallenge con GialloZafferano piacciono al pubblico

Ebbene sì, al pubblico stanno piacendo le nuove challenge proposte da McDonald’s. Insieme a GialloZafferano queste sfide, chiamate McChickenChallenge, prevedono una serie di competizioni tra personaggi famosi, ma soprattutto simpatici, a colpi di coltello, forchette, cucchiai e fornelli.

Sfida a GialloZafferano tra Il Ricercato e Il Goloso!

Scopri chi ha vinto all'evento di presentazione delle McChicken® Variation in collaborazione con @McDonalds e con @guglielmoscilla!

Nessuna violenza, ma solo divertenti ricette capaci di costruire varianti interessanti al noto hamburger di pollo di McDonald’s, il McChicken. A credere fortemente in queste challenge è Dario Baroni, AD della nota azienda:

“Siamo orgogliosi che la collaborazione con GialloZafferano sia arrivata alla terza stagione. Un progetto davvero prezioso che ci permette di raccontare l’attenzione al gusto e alla qualità degli ingredienti“.

I volti famosi impegnati in queste challenge realizzate da McDonald’s in collaborazione con GialloZafferano sono: Guglielmo Scilla, Valeria Angione, Tess Masazza e Frank Matano. Apprezzati dai followers per la loro simpatia e intraprendenza, riescono a catturare l’attenzione e trasformare semplici challenge di cucina in eventi epici spassosissimi.

Il futuro delle challenge è qui

Eccolo il futuro delle sfide! Addio alle challenge pericolose e da non imitare che mettono in pericolo la vita anche dei più piccoli. Con queste McChickenVariation di McDonald’s e GialloZafferano l’unico pericolo è quello di mettere qualche chilo di troppo.

Insomma, a parlare chiaro sul successo di McDonald’s e delle sue challenge sono i numeri. Pensate che in sole 24 ore sul profilo di Valeria Angione hanno raggiunto le 110.000 views!