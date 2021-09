Con l’avvento delle challenge sui social network può essere utile questa guida ai genitori per aiutare e proteggere i figli dai pericoli. Cosa sono queste sfide? Competizioni che vengono riprese tramite smartphone per superare limiti umani. Purtroppo però possono rivelarsi fatali provocando la morte dei partecipanti. Recente il caso della povera bambina di Palermo che aveva solo 10 anni. Come aiutare i propri figli, siano essi bambini o adolescenti? Scopriamolo insieme.

Challenge: come aiutare i propri figli a riconoscere il pericolo

Una delle cose fondamentali da insegnare ai propri figli, durante tutte le fasi della crescita, è quella di riconoscere il pericolo. A partire dal fuoco e da ciò che scotta, fino a non dar retta agli sconosciuti. In mezzo ci sono molti altri rischi a cui devono prestare attenzione. Ma oggi, in un mondo sempre più social e costantemente online, se n’è aggiunto un altro: le challenge.

Se siete poco avvezzi a questo argomento potrebbe essere utile dare un’occhiata alla nuova challenge del “latte” su TikTok. Un gioco che sta provocando parecchi danni alla salute di chi sfida la sorte e si cimenta nel praticarla.

Come è possibile tenere lontani i propri figli da queste challenge pericolose? Molti potrebbero pensare che il problema si risolverebbe alla radice vietando drasticamente il cellulare. Tuttavia l’idea è incorretta per il semplice fatto che molti dei loro coetanei lo utilizzano regolarmente. In questo modo non solo esercitano una potente influenza, ma possono riprendere e pubblicare loro, al posto di vostro figlio, una di queste sfide.

Una guida utile che potrebbe salvare la vita ai figli

Non molto tempo fa su Ansa.it, precisamente nella rubrica “lifestyle Teen“, era stato pubblicato un interessante vademecum contenente alcuni preziosi consigli. Un prontuario per aiutare i genitori a intervenire e agire in modo corretto prevenendo ed evitando ai loro figli queste pericolose challenge. Eccoli qui sotto riportati tout court: