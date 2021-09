Dopo che tutti i fan hanno visto i primi 5 episodi dando così l’addio (attenzione spoiler) a Tokyo, sono in un’attesa frenetica del gran finale. Chi morirà ancora? Pare che i produttori non si siano lasciati intimorire da alcuna pietà. Cosa ci aspetta? Finalmente è arrivato ed è disponibile per tutti! Netflix ha da poco pubblicato il teaser della seconda parte de La Casa di Carta 5. Svelati alcuni dettagli, ma pochi, del contenuto dell’ultima sparte. Ecco il video.

La Casa di Carta 5: è arrivato il teaser degli ultimi 5 episodi

“Finché la morte non ci unisca” è la frase che conclude il nuovissimo teaser relativo agli ultimi 5 episodi de La Casa di Carta 5. Sembra quindi chiaro che saranno anche altri personaggi a fare la stessa fine di Tokyo. Ma chi?

Nos romperán en mil trozos, pero la Resistencia siempre volverá unida. They'll break us into a thousand pieces, but the Resistance will always come back as one. pic.twitter.com/Fm9aD9iAeP — La Casa de Papel (@lacasadepapel) September 22, 2021

La voce narrante di questo video commovente è proprio lei, l’eroina che ha fatto innamorare tutti i fan de La Casa di Carta, sin dal primo giorno che è approdata su Netflix. Una serie di immagini ricorda e commemora la morte di tutti i protagonisti della banda che stagione dopo stagione, fino ad arrivare alla quinta, sono stati uccisi.

“L’oro ci ha uniti una volta e mai, qualunque cosa accada, ci separerà di nuovo. Ogni volta che ci spezzeremo, ci ricomporremo e diventeremo più forti“. Questa è una delle frasi che Tokyo pronuncia mentre le immagini e la storia della banda si intrecciano con l’arte giapponese del Kintsugi. Artisti che riparano oggetti rotti fondendo l’oro utilizzato come collante, metallo prezioso che ha unito la banda sin dal primo colpo.

La voce narrante conclude poi dicendo: “Non dimenticare che insieme siamo, siamo stati e saremo La Resistenza“. Un triste addio che sembra però annunciare altre separazioni durante la guerra che sta affrontando la banda insieme al Professore.

Per ora non abbiamo altri indizi da rivelarvi, ma state certi che, non appena ci saranno aggiornamenti su La Casa di Carta 5, saremo i primi a farvelo sapere. Non ci resta quindi che lasciarvi alla visione del nuovissimo teaser da poco pubblicato sul canale La Casa de Papel di YouTube de La Casa di Carta 5 Volume 2.